Kardinaal Eijk voorziet onder nieuwe paus geen revolutie

Eijk was een van de 133 kardinalen die deelnamen aan het strikt geheime conclaaf. Hij was ook de enige Nederlander in de Sixtijnse Kapel.

Volgens Eijk kan de nieuwe paus veel betekenen op een aantal gebieden. „Bijvoorbeeld ten aanzien van de bio-ethiek, de zaken die de huwelijksmoraal betreffen, de seksuele moraal, ook de sociale moraal. Dat zijn zaken waarover onenigheid bestaat in de kerk, dat kunnen we gewoon niet ontkennen.”

De kardinaal voorziet geen grote veranderingen onder paus Leo XIV. „Ik denk dat hij de lijn van de paus zoals die tot nu toe gevolgd is, gewoon zal voortzetten. Ik verwacht niet ineens een revolutie of grote veranderingen. Daar is het geen type voor”, zegt Eijk.

Franciscus drong als paus steeds aan op vrede in de wereld en was bijvoorbeeld erg betrokken bij de situatie in Gaza. Vooraf hadden de kardinalen ook verklaard dat ze iemand zochten die op dat vlak leiding kon geven.

„Bij alle conflicten is het zo geweest: strikte politieke neutraliteit. Waarom? Om bij beide partijen ingang te kunnen hebben, teneinde, laten we zeggen, de helpende hand te kunnen bieden bij het inleiden van besprekingen”, zegt Eijk. Franciscus stuurde bijvoorbeeld een gezant naar Oekraïne. „En ik denk dat deze paus niet op dezelfde manier, maar op andere manieren ook zal proberen om het gesprek over vrede tot stand te brengen.”

De sfeer tijdens dit conclaaf was volgens Eijk „prettig”. „Er zijn natuurlijk altijd verschillen van inzichten. Misschien diepergaande en praktische verschillen van inzichten, dat kan wel zo zijn. Maar de sfeer was sereen. En dat blijkt ook wel uit het verloop van het conclaaf.”

De kardinaal was ook opgevallen dat de nieuwe paus tijdens het conclaaf en zelfs op het balkon geen moment nerveus oogde. „Hij is zeker van zichzelf. Ik denk dat hij ook echt goed meester is over zijn emoties.”