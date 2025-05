NAVO-man VS belooft steun voor ‘historische’ top in Den Haag

Ambassadeur Matt Whitaker is net aangesteld door president Donald Trump, die eerder juist onheilspellende boodschappen afgaf voor de organisatoren van de top. Trump eist dat de andere NAVO-landen snel drastisch meer uitgeven aan hun verdediging, omdat de VS daar al jaren te veel voor zouden opdraaien. Diplomaten vrezen dat de president niet naar Den Haag komt als de bondgenoten niet aan zijn eisen voldoen. Dat zou de alliantie in een crisis kunnen storten.

De 32 NAVO-landen mikken op het afspreken van een stevige toezegging van 5 procent van het bruto binnenlands product voor defensie, zei Whitaker op X. Hij maakte op het NAVO-hoofdkwartier kennis met zijn Nederlandse collega-ambassadeur. „Nederland speelt een sleutelrol in de NAVO”, aldus Whitaker.