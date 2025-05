Google-moederbedrijf Alphabet opvallende verliezer op Wall Street

Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft woensdag een opvallend koersverlies geleden op de beurs in New York. Beleggers schrokken van opmerkingen van een Apple-directeur die twijfel zaaien over het voortbestaan van een lucratieve overeenkomst tussen de zoekmachinegigant en de iPhone-maker. Ze zetten het aandeel van Alphabet ruim 7 procent lager.