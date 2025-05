Kardinalen verzamelen zich voor de start van het conclaaf

In de Cappella Paolina wordt eerst de Litanie van alle Heiligen gebeden. Daarna gaat de groep van 133 kieskardinalen naar de Sixtijnse Kapel, terwijl ze Veni Creator zingen. Daar wordt de eed afgelegd, nog eens gebeden en vervolgens gestemd.

Om te mogen stemmen mogen kardinalen hooguit 79 jaar oud geweest zijn op het overlijden van de vorige paus. Dat waren er bij het overlijden van Franciscus 135. Twee van hen, Antonio Cañizares Llovera en John Njue, slaan het conclaaf om gezondheidsredenen over. Van de deelnemende kardinalen zijn 108 tot kardinaal gecreëerd door paus Franciscus, 20 door Benedictus XVI en 5 door Johannes Paulus II. De enige Nederlander is Wim Eijk.

De nieuwe paus moet steun hebben van ten minste twee derde van de kardinalen. Dat zijn er nu 89.

In 1492 werd voor het eerst een conclaaf gehouden in de Sixtijnse Kapel, al zijn de verkiezingen in de eeuwen daarna ook geregeld ergens anders geweest. Sinds 1878 is iedere paus daar gekozen.

Johannes Paulus II legde vast dat ook na hem alle conclaven moeten plaatsvinden in de Sixtijnse Kapel, onder het beroemde fresco Het laatste oordeel van Michelangelo. Dat is volgens de grondwet van het Vaticaan de plek waar „alles bijdraagt aan het bewustzijn van de aanwezigheid van God, in wiens aanwezigheid ieder op een dag beoordeeld zal worden”.