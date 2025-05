Europarlementariërs benieuwd wat Den Haag gaat doen met wolf

Op Ruissens initiatief kwam het Europees Parlement met een voorstel voor verlaging van de status. „Voor de wolf in Nederland is simpelweg te weinig ruimte. Ter voorkoming van verdere escalatie op het platteland moet zo snel mogelijk verstandig beheer plaatsvinden”, vindt de SGP’er.

Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) wijst erop dat in Nederland niet zomaar nu wolven worden afgeschoten. „Regels voor afschot worden weliswaar soepeler, maar EU-landen blijven verplicht om te zorgen dat de wolvenpopulatie in hun land een gezonde omvang heeft.” Als dat niet het geval is, zoals in Nederland, blijft afschot verboden, zegt ze.

„De beslissing om nu meer wolven af te schieten is gebaseerd op lelijke politiek, niet op wetenschap”, zegt Bas Eickhout (GroenLinks-PvdA). „Met de natuur in Europa gaat het nog steeds slecht en die verdient dan ook onverminderde bescherming.”

BBB-Europarlementariër Sander Smit verwacht dat er schot in de zaak komt. „De situatie is fundamenteel veranderd sinds 1992 toen de Habitatrichtlijn de wolf strikt beschermde tegen uitsterven. Er zijn nu vele tienduizenden wolven in Europa en de snel groeiende populatie bedreigt de openbare veiligheid, de weidegang van vee en de begrazing van dijken en natuurgebieden, en daarmee de leefbaarheid, op het hele platteland.”