Europees Parlement stemt in met verlagen beschermingsstatus wolf

Het parlement was het laatste Europese instituut dat nog moest instemmen om de status van de wolf te verlagen, nadat de Commissie en de lidstaten het er al over eens waren geworden. Officieel moeten de lidstaten nog een keer over de kwestie stemmen, maar dat is een formaliteit.

Een tweederdemeerderheid van de Conventie van Bern stemde vorig jaar in met een EU-verzoek om de beschermingsstatus van de wolf aan te passen. Initiatiefnemers wilden de statusverandering zodat er minder regels komen om wolven af te schieten. Zij maken zich onder meer zorgen om mogelijke aanvallen van de groeiende wolvenpopulatie op vee en mensen.

Met dit besluit krijgen lidstaten meer flexibiliteit bij het beheer van hun wolvenpopulaties. Ze krijgen ruimte om de gevolgen van een groeiende wolvenpopulatie zo klein mogelijk te maken. Alle EU-lidstaten moeten de beschermingsstatus van de wolf blijven waarborgen.

Zodra de lidstaten met het besluit van het Europees Parlement instemmen, hebben zij achttien maanden de tijd om aan de nieuwe regels te voldoen.