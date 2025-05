Slowaakse premier zoekt route naar Moskou na luchtruimsluitingen

Rusland staat op 9 mei stil bij de overwinning op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog en houdt dan een grote militaire parade. „Estland heeft ons laten weten dat ze ons niet toestaan over hun grondgebied te vliegen, ondanks dat Slowakije het hele jaar door toestemming heeft voor de regeringsvloot om gebruik te maken van het Estse luchtruim”, aldus Fico.

Litouwen had eerder al laten weten dat het luchtruim gesloten was voor de vluchten van Fico en de Servische president Vučić. Vluchten tussen Rusland en EU-landen gaan nu vaak over die Baltische staat. Letland wil ook niet meewerken aan vluchten naar de parade en vliegen over Belarus of Oekraïne lijkt uitgesloten.