Brussel werkt toe naar totale stop op invoer Russisch gas en olie

Volgens een routekaart die de Commissie dinsdag presenteerde, moet de EU na het einde van dit jaar geen nieuwe Russische gasdeals meer sluiten. Eind 2027 moet alle import van Russisch gas zijn stopgezet.

Na de inval in Oekraïne nam de import van Russische fossiele brandstoffen flink af, maar de vraag naar goedkoop Russisch gas is vorig jaar toegenomen. De Commissie ziet de afhankelijkheid van Russisch gas als veiligheidsbedreiging. „We zullen niet langer indirect de oorlogskas in het Kremlin helpen vullen”, zei Eurocommissaris Dan Jørgensen (Energie). Door het importverbod stapsgewijs te introduceren, hoopt de Commissie dat de energieprijs niet al te veel omhoogschiet.

Prijsstijging

Energie-experts die het ANP sprak, verwachten dat de EU meer vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit de Verenigde Staten en Qatar zal importeren. Energie-analist Jilles van den Beukel van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) voorziet wel een kleine prijsstijging voor Europese consumenten en bedrijven.

Ongeveer een vijfde van het geïmporteerde gas in de EU komt uit Rusland. Volgens de Commissie hebben vorig jaar tien EU-lidstaten gas en drie lidstaten olie uit het land geïmporteerd.

Lidstaten moeten voor het einde van het jaar een plan indienen hoe ze Russische fossiele brandstoffen gaan uitfaseren.

Hongarije en Slowakije zijn tegen een importverbod op Russische energie, omdat beide landen daar veel gebruik van maken. Of zij het voorstel kunnen wegstemmen valt nog te bezien. De Commissie heeft een meerderheid van de 27 lidstaten nodig om het verbod in te voeren.