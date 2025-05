Trump: volledige overeenkomst met VK, meer deals volgen

De overeenkomst zal de relatie tussen het VK en de VS jarenlang verstevigen, schrijft Trump donderdag op zijn socialmediaplatform Truth Social. „Vanwege onze lange gezamenlijke geschiedenis en bondgenootschap is het een grote eer om het Verenigd Koninkrijk als onze EERSTE aankondiging te hebben.” Meerdere deals zullen volgen, aldus de president.

Eerder zei Trump dat hij een persconferentie houdt over een handelsdeal met een „groot en zeer gerespecteerd land”. Hij liet toen niet los om welk land het ging. Onder meer The New York Times schreef al dat het om het VK ging.