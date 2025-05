TenneT verhoogt transportcapaciteit op hoogspanningsnet

TenneT breidt daarom dit jaar in heel Nederland het zogeheten dynamisch gebruik van het bestaande hoogspanningsnet verder uit.

Sensoren in de hoogspanningslijnen kunnen de temperatuur meten, evenals het zogeheten doorhangen van de lijnen. Door transport van elektriciteit worden de geleiders in de hoogspanningslijnen warm en gaan de kabels meer doorhangen. Dit beperkt de maximale capaciteit.

Bij gunstige weersomstandigheden kan TenneT meer elektriciteit transporteren dan waar de lijnen op zijn ontworpen. „Wind en een lagere buitentemperatuur zorgen voor extra koeling en minder doorhang van de lijnen”, zegt Maarten Abbenhuis van TenneT. „Door hiervan slim gebruik te maken, kunnen we het hoogspanningsnet efficiënter gebruiken.”

TenneT installeerde dit voorjaar sensoren op vijf extra verbindingen. In totaal hebben nu tien hoogspanningsverbindingen de beschikking over deze voelers.

Daarnaast is op enkele hoogspanningsverbindingen een nieuwe en snel schaalbare variant zonder sensoren in gebruik genomen. Het doel van TenneT is om eind dit jaar in totaal twintig hoogspanningsverbindingen dynamisch te gebruiken.

De vraag naar aansluitingen op het elektriciteitsnet stijgt explosief door verduurzaming van industrie, bedrijven en huishoudens. Tegelijkertijd groeit de opwek van duurzame energie door de aansluiting van wind- en zonneparken op het elektriciteitsnet.

TenneT waarschuwt dat dynamisch gebruik van de hoogspanningskabels niet de structurele krapte op het stroomnet oplost. Met andere woorden: het efficiënter gebruik van de van bestaande hoogspanningskabels zal geen ruimte bieden om nieuwe partijen op het elektriciteitsnet aan te sluiten.

Abbenhuis zegt dat dynamisch gebruik van bovengrondse hoogspanningskabels nog maar het begin is. „Ook transformatoren en ondergrondse kabels raken sneller vol dan we ze fysiek kunnen uitbreiden.” Daarom werkt de hoogspanningsnetbeheerder aan een eerste proef waarbij het bedrijf ook transformatoren en ondergrondse kabels tijdelijk zwaarder belast.