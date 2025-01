De vullingsgraad van de ondergrondse gasvoorraden in Nederland was dinsdag 53.2 procent. Het percentage is elke dag te zien op het Nationaal Energie Dashboard.

Een lng-tanker in de Prinses Arianehaven in de Rotterdamse haven. beeld ANP, Koen van Weel

Zondag lag het percentage nog op 54 procent. Daarmee staat Nederland onderaan in het lijstje EU-landen. Kroatië had zondag 55 procent van de gasopslag gevuld, Frankrijk 57 procent. Buurland Duitsland deed het beter met 77 procent.

„Het verschil met Duitsland is enorm, terwijl daar dezelfde omstandigheden gelden als in Nederland”, twitterde energie-expert Martien Visser vorige week al. De lector energietransitie aan de Groningse Hanzehogeschool denkt dat Duitsland wat zuiniger is op de gasvoorraad dan Nederland. „Toen de oorlog met Oekraïne uitbrak, was Duitsland afhankelijker van het Russische gas dan Nederland. De Duitsers schrokken erger en zijn daardoor ook wat voorzichtiger.”

Aan het begin van de winter had zowel Nederland als Duitsland hun gasbergingen voor meer dan 90 procent gevuld. Dat Nederland nu zoveel meer gas kwijt is dan het buurland heeft ermee te maken dat de Nederlandse gashandelaren meer gas verkocht hebben dan hun collega’s in Duitsland. Visser: „Een handelaar is erbij gebaat om gas te verkopen als het duur is. En dat is nu, midden in de winter, het geval. Hij gaat ervan uit dat de voorraad in de zomer –als het gas goedkoper is– weer voldoende aangevuld gaat worden.”

Maar Duitsland beseft volgens de lector meer dan Nederland dat als er iets groots gebeurt, bijvoorbeeld een ramp, de gasvoorraad als een soort verzekering geldt. „Stel dat de winter vanaf nu streng wordt, dan is berekend dat je in Nederland wel genoeg hebt aan die ruim 50 procent gevulde gasopslag. Maar dan heb je er geen rekening mee gehouden dat er daar bovenop nog iets ergs gebeuren kan.”

beeld RD, bron: ICE

Niet voor niets heeft Visser er bij de Nederlandse regering op aangedrongen wetgeving te maken waarmee voorkomen kan worden dat handelaren de gasvoorraad leeg verkopen. „Want het is maar de vraag of we de opslag komende zomer wel weer gevuld gaan krijgen. Veel gas moet in vloeibare vorm met lng-tankers vanuit de VS naar Nederland komen. Er zit een grens aan de capaciteit in havens en terminals. Bovendien zullen de leveranciers van lng de krapte aangrijpen om de prijs te verhogen. Dus het is maar de vraag of het gas deze zomer echt zo goedkoop zal zijn als handelaren verwachten.”

De Europese gasprijs liep vorige week op tot 51 euro per megawattuur, het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De prijs op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam lag dinsdag weer iets lager, op ruim 46 euro per megawattuur.