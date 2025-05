Moederdagverkoop bloemen ongehinderd door milieukritiek

Ook Matthijs Mesken, directeur bij de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB), ziet dat de negatieve berichten geen invloed hebben. „De verkopen gaan hartstikke goed. Het is heel fijn dat moeders nog steeds blij worden van het krijgen van bloemetjes en plantjes. Dus wat dat betreft, is er geen man overboord”, aldus de directeur.

Hij benadrukt dat zijn sector in de afgelopen jaren sterk is verduurzaamd en dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen fors is gedaald. Royal FloraHolland beaamt dit. Volgens het veilinghuis daalde het gebruik van de meest milieubelastende van deze middelen met 78 procent in de afgelopen tien jaar.

„Nederlandse kwekers van potplanten hebben het gebruik van de meest milieubelastende middelen sinds 2015 zelfs met 96 procent teruggebracht en van snijbloemen met 88 procent”, aldus het bedrijf.

Om te verduurzamen maken telers steeds meer gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen en insectengaas om gewassen af te dekken. „Maar ook van de inzet van robotisering en veredeling (sterkere rassen) zodat planten en bloemen beter tegen ziekten en plagen kunnen”, aldus het veilinghuis.

Voor Moederdag dit jaar staat volgens FloraHolland de roos nog altijd op nummer één als populairste bloem, gevolgd door de chrysant, de gerbera, de tulp en de pioen.