Pakistaanse predikant: Bid om wijsheid voor Sharif en Modi

Predikant Arslan Ul Haq van de Reformed Church of Pakistan woont in Bahawalpur. In deze Oost-Pakistaanse stad kwamen afgelopen nacht Indiase raketten neer. De voorganger roept op om in „deze moeilijke en onzekere tijden” te bidden voor allen die door deze aanval zijn getroffen. „Laten we ook bidden dat God de leiders van beide landen wijsheid schenkt, zodat zij worden geleid naar verzoening en het voorkomen van verder geweld.”