Merz: alles doen om vertrouwen in politieke midden te herstellen

De christendemocratische Merz werd eerder op de dag met moeite door het parlement tot bondskanselier gekozen. Hij zei in een interview bij tv-zender ARD dat hij het vertrouwen van de mensen in het politieke midden wil herstellen.

In Duitsland is er nu een debat of de AfD verboden moet worden. Merz is daarin terughoudend. „Je kunt geen 10 miljoen AfD-kiezers verbieden”, zei de CDU-leider. Het rapport van de inlichtingendienst zal volgens hem zorgvuldig worden geanalyseerd.

Niet iedereen binnen de coalitie van Merz stemde dinsdag voor de CDU’er als bondskanselier. Daardoor had hij bij een eerste stemronde te weinig stemmen om regeringsleider te worden, waarna een historische tweede stemronde nodig was.

„Wat een dag!”, merkte Merz eerder op de dag op bij de ambtsoverdracht, waarbij hij zijn voorganger Olaf Scholz prees. Woensdag reist de nieuwe bondskanselier naar Frankrijk en Polen voor ontmoetingen met de Franse president Emmanuel Macron en de Poolse premier Donald Tusk.