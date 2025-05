VN-baas zeer bezorgd over Indiase aanvallen op Pakistan

VN-secretaris-generaal António Guterres is „zeer bezorgd” over de Indiase militaire aanvallen op Pakistan. Dat zei Guterres’ woordvoerder nadat India had bevestigd negen locaties op Pakistaans grondgebied te hebben aangevallen. Volgens de Indiase zender CNN News-18 zijn daarbij „twaalf terroristen” omgekomen.