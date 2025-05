India voert raketaanvallen uit op Pakistaanse doelen

Pakistan liet eerder weten op drie plekken met raketten te zijn aangevallen door India en geeft aan daarop te zullen reageren. Er zouden geen Indiase vliegtuigen het luchtruim van Pakistan zijn binnengedrongen.

Volgens getuigen waren onder meer in de bergen rond de stad Muzaffarabad in het Pakistaanse deel van de betwiste regio Kasjmir meerdere harde explosies te horen.

De spanning tussen de twee buurlanden is de afgelopen tijd enorm opgelopen na een dodelijke terroristische aanslag in Kasjmir. Daarbij kwamen 26 burgers om het leven in het Indiase deel van de regio met een moslimmeerderheid. India heeft Pakistan in verband gebracht met de terreuraanval, maar dat land ontkent iets met de aanval te maken te hebben.