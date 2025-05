Tientallen drones neergehaald in Rusland, ook boven Moskou

Zeven van de vernietigde drones waren op Moskou gericht, meldt burgemeester Sergej Sobjanin op sociale media. De Russische luchtvaartautoriteit heeft de vluchten op twee Moskouse luchthavens, Vnoekovo en Domodedovo, stilgelegd.

Het merendeel van de drones is neergehaald nabij de westelijke grens van Rusland met Oekraïne: 31 in de provincie Koersk en 14 in de provincie Brjansk, aldus het ministerie. Volgens de gouverneur van Brjansk werd een vrouw dodelijk getroffen door een drone.