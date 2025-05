India bevestigt raketaanvallen in Pakistan

Pakistan zegt dat vijf plekken met raketten zijn aangevallen door India en geeft aan daarop te zullen reageren. Een woordvoerder van de krijgsmacht meldt dat er drie doden en ruim tien gewonden zijn. Volgens hem waren zeker twee moskeeën doelwit. Dat het om terreurdoelen zou gaan, spreekt de Pakistaanse defensieminister tegen.

Volgens getuigen waren onder meer in de bergen rond de stad Muzaffarabad in het Pakistaanse deel van de betwiste regio Kasjmir meerdere harde explosies te horen.

De spanning tussen de twee buurlanden is de afgelopen tijd enorm opgelopen na een dodelijke terroristische aanslag in Kasjmir. Daarbij kwamen 26 burgers om het leven in het Indiase deel van de regio met een moslimmeerderheid. India heeft Pakistan in verband gebracht met de terreuraanval, maar dat land ontkent iets met de aanval te maken te hebben.

Zowel Pakistan als India is een kernmacht.