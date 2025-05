Canadese premier vraagt Trump niet meer over 51e staat te spreken

„Ik zei precies wat u net zei”, antwoordde Carney op de vraag van een journalist of hij Trump had verzocht Canada niet langer de 51e staat te noemen. „Ik vertelde hem dat het niet zinvol was om dit idee te blijven herhalen, maar de president zegt wat hij wil.”

Trump liet na afloop van het gesprek weten een „heel goede ontmoeting” te hebben gehad. Er was volgens hem geen spanning en hij zei dat hij Carney nog geen gouverneur heeft genoemd, zoals hij dat eerder deed bij Carneys voorganger Justin Trudeau.

Trump heeft herhaaldelijk gezegd buurland Canada te willen inlijven als 51e staat. De partij van Carney stond tot januari nog op flinke achterstand in de peilingen. Dat Trump openlijk aasde op Canada, werd genoemd als een van de redenen dat de partij alsnog won.