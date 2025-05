Philips verwacht klap van zeker 250 miljoen euro door heffingen

Philips meldt bij zijn kwartaalresultaten een aangepaste winstmarge tussen de 10,8 en 11,3 procent te verwachten. Eerder ging het bedrijf nog uit van een marge tussen de 11,8 en 12,3 procent. Ook over de vrije kasstroom, dus hoeveel geld er daadwerkelijk in- of uitstroomt, is Philips pessimistischer.

In de eerste drie maanden van dit jaar daalde de omzet licht tot 4,1 miljard euro, wat vooral kwam door moeilijkheden op de Chinese markt. De Nederlandse verkoper van ziekenhuisapparatuur en elektronica voor persoonlijke verzorging kampte hier met lange aanbestedingsprocedures en een zwak consumentenvertrouwen. De nettowinst kwam uit op 72 miljoen euro, tegen een verlies van 998 miljoen euro een jaar eerder.