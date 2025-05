Aantal zzp’ers blijft opnieuw vrijwel gelijk

Het aantal zzp’ers in Nederland is in april opnieuw vrijwel gelijk gebleven. Dat was voorgaande maanden ook al het geval, volgens cijfers van de Kamer van Koophandel. Hiermee stabiliseert het aantal zelfstandigen, omdat veel bedrijven sinds begin dit jaar anders omgaan met de inzet van zzp’ers vanwege de handhaving van de Belastingdienst op de wet tegen schijnzelfstandigheid.