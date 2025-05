Musk zet rechtszaak tegen OpenAI door ondanks hervormingsplan

Medeoprichter Musk voert al langer een juridische strijd omdat hij vindt dat OpenAI zijn belofte heeft gebroken door als non-profitorganisatie plannen te maken om een winstgevende onderneming te worden. „De aankondiging van OpenAI is een doorzichtige ontwijkingsmanoeuvre die de kernproblemen niet aanpakt”, stelt zijn advocaat.

OpenAI meldde maandag dat zijn non-profittak de controle blijft houden over OpenAI. Er is veel te doen rond de plannen van OpenAI om de commerciële tak om te vormen tot een onderneming die naast het verbeteren van de maatschappij ook winst nastreeft. Daar gaat OpenAI mee door, maar de non-profitmoedermaatschappij behoudt de controle over die onderneming.