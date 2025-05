Tiener dood gevonden na brand Engeland: 14 kinderen opgepakt

De politie arresteerde elf jongens en drie meisjes tussen de 11 en 14 jaar op verdenking van doodslag. Onduidelijk is nog wat het slachtoffer precies is overkomen.

De brand brak vrijdagavond uit in de stad, die in de buurt van Newcastle ligt. De hulpdiensten kregen het vuur snel onder controle en maakten daarna bekend dat een jongen vermist was.

„Helaas is na een zoekactie in het gebouw een lichaam aangetroffen dat vermoedelijk van de 14-jarige Layton Carr is”, meldde de politie later. Volgens Sky News wordt via crowdfunding geprobeerd geld op te halen voor zijn begrafeniskosten.

De BBC meldt dat het vuur woedde op een vervallen terrein met meerdere verlaten gebouwen. Omwonenden zeggen dat kinderen daar regelmatig zonder toestemming rondliepen en dat er vaker branden waren.