Doden en tientallen gewonden door kapseizen toeristenboten China

De boten sloegen zondagmiddag om in een rivier in de stad Qianxi, in de provincie Guizhou, waardoor 84 mensen in het water terechtkwamen. Naast de doden en gewonden bleven vier mensen ongedeerd, een persoon wordt nog vermist, aldus CCTV.

De Chinese leider Xi Jinping drong aan op „volledige inspanning” bij de zoek- en reddingsoperaties en de behandeling van de gewonden, meldde staatspersbureau Xinhua. Xi onderstreepte daarnaast „het belang van het versterken van de veiligheidsmaatregelen bij toeristische attracties” en andere grote openbare gelegenheden.