Houthi’s claimen raketaanval Ben-Gurion en waarschuwen luchtvaart

In de buurt van Ben-Gurion, de belangrijkste luchthaven van Israël, vond zondag een raketinslag plaats. De aanval verstoorde het vliegverkeer korte tijd en Israëlische media berichten dat meerdere personen gewond raakten.

De Houthi’s claimen een „hypersonische” raket te hebben gebruikt, waarmee ze verwijzen naar een type raket dat lastig neer te halen moet zijn. Ze stellen in een verklaring dat de luchthaven ook het doelwit was van de aanval.

De Jemenitische groep, die banden heeft met Iran, voert al langer aanvallen uit op Israël en de internationale scheepvaart in de buurt van Jemen. Ze doen dat naar eigen zeggen om de Palestijnen in de Gazastrook te steunen.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu bespreekt zondagmiddag telefonisch met zijn minister van Defensie hoe Israël gaat reageren op de aanval, bericht nieuwssite The Times of Israel. Een van de opties is een aanval op doelen in Jemen.

Netanyahu heeft ’s avonds ook nog een bijeenkomst met zijn veiligheidskabinet. Dan gaat het volgens de nieuwssite naast de Houthi’s ook over uitbreiding van de militaire operatie in Gaza en de situatie in Syrië.