Duitsland: asielprocedures buiten de EU ‘mogelijk maar lastig’

Het mislukte en geannuleerde Britse Rwanda-model voorzag in de overplaatsing van asielzoekers naar een ander land waar ze vervolgens een asielprocedure zouden doorlopen. Italië ontwikkelde het Albanese model, dat bepaalde bootmigranten in Albanese kampen onderbrengt tot er een besluit valt over hun asielaanvraag. Dit model is geblokkeerd door verschillende Italiaanse rechtbanken. Het Away-model houdt in dat een verzoek om bescherming wordt beoordeeld in een transitland voordat iemand Europees grondgebied bereikt.

„In principe lijken alle modellen juridisch haalbaar, in sommige gevallen na ingrijpende wetswijzigingen”, maar in de praktijk leveren ze soms aanzienlijke problemen op, zo concludeert het rapport.

Het uitbesteden van asielprocedures aan landen buiten Europa dreigt de internationale afspraken over humanitaire bescherming te ondermijnen, zei de Raad van Europa, de organisatie rond het Europese mensenrechtenhof, vorig jaar. Er dreigt volgens de Raad een trend van afschuiven van verantwoordelijkheden. Als enkele landen hun procedure uitbesteden, zullen andere landen dit misschien ook doen. Zo kan een juridisch schimmige situatie ontstaan.