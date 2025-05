Vijf mannen opgepakt in VK op verdenking van terreurplannen

Volgens de Britse politie waren de vijf mannen van plan een specifiek, niet nader genoemd pand aan te vallen. De verdachten zijn tussen de 29 en 46 jaar. De nationaliteit van een van de mannen moet nog worden vastgesteld.

Het politieonderzoek is nog in volle gang, laat een woordvoerder van de antiterreureenheid van de politie weten. Daarbij werkt de politie nauw samen met de betrokkenen in het gebouw dat de vijf hadden willen aanvallen. Het onderzoek richt zich onder meer op de vraag of er, ondanks de arrestaties, nog een terrorismedreiging bestaat.