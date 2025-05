Gewonden door nachtelijke aanval op Kyiv

De hulpdiensten melden dat ook auto’s in brand zijn gevlogen en dat tientallen brandweerlieden zijn ingezet voor bluswerkzaamheden. Getuigen in de stad vertelden dat ze explosies hoorden. Het ging mogelijk om de luchtafweer die in actie kwam. Ook op andere plaatsen in het land wordt melding gemaakt van Russische aanvallen met onbemande vliegtuigjes.

De strijdkrachten melden dat Rusland bij nachtelijke aanvallen zeker 165 drones heeft ingezet, waarvan er veel zijn neergehaald. Rusland heeft zelf nog niet gereageerd.