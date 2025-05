Geen grens aan aantal ouders op geboortebewijs in Canadese Quebec: „Liberalen nemen als uitgangspunt hun eigen verlangens”

De drie of meer ouders hebben voortaan dezelfde rechten als de twee ouders hebben in traditionele gezinnen. Het hooggerechtshof van Quebec oordeelt dat het beperken van de ouderlijke rechten tot twee ouders onwettig is.

De nieuwe maatregel is niet bedoeld voor stiefouders die pas na de geboorte van een kind daarover zeggenschap krijgen. Volgens advocaat Marc-André Landry, die de zaak bij de rechter bepleitte, gaat het om drie of meer mensen die voorafgaand aan de conceptie zeggen dat ze met elkaar een kind willen hebben.

De uitspraak van de opperrechter in Quebec is de uitkomst van een procedure die Landry namens een drietal families begon. Bij de eerste zaak draaide het om een zogenoemde ”throuple”. Daarbij gaat het om een relatie van drie volwassenen – een man en twee vrouwen – die samen zeggenschap hebben over vier kinderen.

De liberalen nemen als uitgangspunt hun eigen verlangens en wensen Rod Taylor, Canadese Christian Heritage Party

De tweede betrof een lesbisch stel en een mannelijke donor. Laatgenoemde wil als vaderfiguur deel uitmaken van het leven van het kind en daar zeggenschap over behouden.

De derde betrof een vrouw die onvruchtbaar is en die haar man toestond een kind te krijgen bij een vriendin, die op haar beurt heeft gevraagd om als moeder te mogen blijven gelden voor het kind naast de onvruchtbare vrouw en diens man.

Scheiding

Advocaat Landry noemt het vonnis een grote omwenteling in het juridisch denken over ouderschap. „De uitspraak dat een kind drie of meer wettige ouders kan hebben, staat gelijk aan een eerdere waardoor de wettelijke ouderrechten van homoparen zijn geregeld.” Volgens hem is het vonnis „het logisch gevolg van het veranderende denken over huwelijk, gezinsvorming en familieverbanden. Wat is tegenwoordig eigenlijk een traditioneel gezin, als de helft van het huwelijk eindigt in een scheiding?” aldus Laundry.

Rod Taylor van de Canadese Christian Heritage Party noemt de uitspraak schokkend. „Opnieuw is dit het bewijs dat wanneer men de heilzame grenzen die God heeft gesteld negeert, alles mogelijk wordt. De liberalen nemen als uitgangspunt hun eigen verlangens en wensen. Die zijn maatgevend. Wat moet een kind met drie of meer ouders? Het kan niet anders dan dat dit bij het opgroeien tot spanningen leidt.”

Laundry wuift deze bezwaren weg: „Mensen die naar christelijke waarden verwijzen, vergeten dat Jezus drie ouders had, Maria, Jozef en Jahweh,” aldus de advocaat.

Quebec niet de eerste Canadese provincie die het meerouderschap erkent. British Columbia en het noordwesten van Yukon staan al drie wettelijke ouders toe, en Ontario maximaal vier. De uitspraak van Quebec onderscheidt zich doordat er geen maximum is gesteld voor het aantal ouders.

Mia Hughes van de World Professional Association for Transgender Health zegt dat het besluit de vraag oproept op welk moment er gezegd kan worden dat het aantal ouders teveel is. „Het verheft de verlangens van volwassenen boven de behoeften van kinderen en dreigt het ouderschap in een legaal circus te veranderen.”

Volgens een vorig jaar verschenen rapport van het Vanier Institute of the Family in Ottawa maakt een op de vijf Canadezen deel uit van een niet-monogame relatie. Hoewel deze zogenoemde polyamoureuze relaties legaal zijn in Canada, benadrukt het rapport dat de wet nog steeds alleen formeel huwelijken en binnenlandse partnerschappen tussen twee mensen erkent.