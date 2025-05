Hagelstorm zet metro en straten in Parijs onder water

Een zware hagelbui heeft zaterdagmiddag voor overlast gezorgd in Parijs. Straten kleurden in een mum van tijd wit en het smeltwater stroomde metrostations in, melden Franse media. De brandweer kreeg zo’n dertig meldingen van ongelukken door het noodweer. Volgens BFMTV vielen er hagelstenen met een doorsnede van 4 centimeter. Ook waren er windstoten tot 90 kilometer per uur.