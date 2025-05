Ziekenhuis Artsen zonder Grenzen gebombardeerd in Zuid-Soedan

De apotheek en alle medische benodigdheden van het ziekenhuis in het noorden van het land zijn verwoest, meldt AzG. Bij andere bombardementen in de regio kwamen zeven mensen om het leven en raakten zeker twintig mensen gewond.

In Zuid-Soedan heerst formeel vrede sinds een vredesakkoord uit 2018, dat een einde maakte aan een vijf jaar durende burgeroorlog tussen de troepen van president Salva Kiir en de troepen van eerste vicepresident Riek Machar. De arrestatie van Machar in maart, op beschuldiging van het aanwakkeren van een opstand, heeft echter geleid tot internationale bezorgdheid dat het conflict weer zou kunnen oplaaien.

„We veroordelen deze aanval ten zeerste, die plaatsvond ondanks dat de partijen in dit conflict weten dat op deze locatie een ziekenhuis zit”, zegt Mamman Mustapha, hoofd van de missie van Artsen zonder Grenzen in Zuid-Soedan. „Het ziekenhuis is het enige ziekenhuis in de regio en bedient een bevolking van meer dan 110.000 mensen die al zeer beperkt toegang tot gezondheidszorg hadden. We roepen alle partijen in het conflict op om burgers en zorgverleners te beschermen”.

„We zijn nog steeds bezig de volledige omvang van de schade en de impact op ons vermogen om zorg te verlenen in kaart te brengen”, aldus Mustapha. „Maar deze aanval betekent dat mensen nu nog verder afgesneden zullen worden van levensreddende zorg.”