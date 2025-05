Duitse veiligheidsdienst: AfD onmiskenbaar rechts-extremistisch

Met deze kwalificatie mag de veiligheidsdienst telefoongesprekken afluisteren, infiltranten plaatsen in de partij en bijeenkomsten van de AfD in het geheim observeren. Ook wordt de kans op een partijverbod groter. Vorig jaar mislukte een poging een verbodsprocedure tegen de AfD te starten in de Bondsdag. Veel parlementariërs wilden de kwestie niet voorleggen aan het Constitutionele Gerechtshof zolang niet eenduidig vaststond dat de hele AfD rechts-extremistisch is.

De afgelopen jaren bestempelde de BfV, die tot taak heeft de democratische rechtsorde te beschermen, steeds meer onderdelen van de partij als „onmiskenbaar rechts-extremistisch”: de jeugdorganisatie Junge Alternative en drie regionale partijafdelingen in Oost-Duitsland. Nu geldt dit dus de AfD in zijn geheel.

„De partij probeert bepaalde bevolkingsgroepen uit te sluiten van gelijkberechtigde deelname aan de samenleving”, schrijft de BfV in een toelichting op het rapport. „Zo ziet de AfD bijvoorbeeld Duitse staatsburgers met een migratieachtergrond uit overwegend islamitische landen niet als gelijkwaardige leden van het etnisch gedefinieerde Duitse volk.” Kortom, racisme.

Reichsbürger

Ook wijst de veiligheidsdienst op de vele persoonlijke banden tussen AfD’ers en leden van neonazistische en neofascistische bewegingen. Zo werden in november acht leden van de Saksische Separatisten gearresteerd, omdat ze een terroristische aanslag zouden voorbereiden. Drie van hen waren lid van de AfD. Een voormalige parlementariër van de AfD zit in voorarrest, omdat ze de zogenaamde Reichsbürgerbeweging zou hebben geholpen bij het voorbereiden van een staatsgreep.

AfD-voorzitters Tino Chrupalla en Alice Weidel. beeld AFP, Tobias Schwarz

AfD-voorzitters Tino Chrupalla en Alice Weidel doen het BfV-rapport af als „politiek gemotiveerd”. Volgens hen is de controle door de veiligheidsdienst een vorm van politieke repressie. Toen de BfV eerder de AfD aanmerkte als „verdacht van rechts-extremisme” stapte de partij naar de rechter. Deze stelde de AfD vorig jaar in het ongelijk. Ook dit keer zal het oordeel van de BfV juridisch worden aangevochten, verzekert de partijleiding.

Nationaalsocialistische symbolen

Het nieuwe rapport over de AfD had eigenlijk vorig jaar al moeten verschijnen, maar de BfV besloot dit uit te stellen nadat de regering viel. Publicatie zou de campagne voor de parlementsverkiezingen in februari verstoren. De AfD kreeg landelijk ruim 20 procent van de stemmen. In de voormalige DDR werden de rechts-extremisten bijna overal de nummer een. Sindsdien is de partij nog populairder geworden, laten recente opiniepeilingen zien.

Bij het opstellen van het rapport werden de campagnes voor de parlementaire en de lokale verkiezingen in de deelstaten Thüringen, Saksen en Brandenburg onder de loep genomen. De BfV komt tot de conclusie dat de AfD steeds verder radicaliseert. Vooraanstaande partijleden vinden dat er in Duitsland overdreven veel aandacht is voor het naziverleden en sommige flirten openlijk met nationaalsocialistische symbolen.

Voor de verkiezingen verschenen er songs waarin het vertrek van vliegtuigen vol donkere mensen werd gevierd

In de aanloop naar de parlementsverkiezingen in februari omarmde de partij officieel het begrip remigratie: het massaal deporteren van ongewenste inwoners. Er verschenen videoclips en songs waarin het vertrek van vliegtuigen vol donkere mensen werd gevierd. In Karslruhe deelde de AfD deportatietickets uit: fictieve vliegtuigtickets naar een „veilig herkomstland”, naar verluidt vooral in wijken met veel migranten. In reclamespots voor de lokale verkiezingen in de deelstaat Brandenburg werden onschuldig ogende, blonde mensen bedreigd door grimmig uitziende donkere mannen.