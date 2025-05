Scholz: eventueel verbod op AfD niet overhaasten

„Ik ben tegen overhaaste beslissingen. We moeten de classificatie zorgvuldig evalueren”, aldus de regeringsleider. Scholz, die volgende week wordt opgevolgd door Friedrich Merz, zei ook dat de inlichtingendienst met een zeer gedetailleerde onderbouwing is gekomen.

Een AfD-parlementslid in de deelstaat Baden-Württemberg, Anton Baron, meent dat gevestigde partijen een poging doen om hun macht te behouden ten koste van de AfD. De partij werd bij de verkiezingen in februari de tweede partij van het land. „De strijd tegen de AfD is een strijd tegen de democratie zelf geworden. We laten ons niet intimideren!”, schrijft de politicus op X.