Trump stelt Bijbels uit China vrij van importheffingen

In een mail aan CT hebben de Amerikaanse douaneautoriteiten laten weten dat Bijbels, testamenten, gebedenboeken en andere godsdienstige lectuur belastingvrij mogen worden ingevoerd. Jeff Crosby, voorzitter van de Evangelical Christian Publishers Association, zegt „opgelucht en dankbaar” te zijn „dat aan veel onduidelijkheid en onzekerheid een einde is gekomen.”

President Donald Trump is een handelsoorlog begonnen met onder meer China. Als gevolg daarvan wordt op sommige producten uit dat land binnenkort tot 245 procent belasting geheven.

De vrijstelling is volgens Crosby „van vitaal belang” voor de verkoop en distributie van Bijbels in de VS. Ongeveer 75 procent van de Bijbels op de Amerikaanse markt wordt in China gedrukt. „Daar beheerst men de techniek om kwalitatief hoogwaardig drukwerk op speciaal, flinterdun papier te drukken. Elders op de wereld vind je die technische kennis slechts sporadisch.” Door in China te drukken blijven de productiekosten laag.

„Vrijstelling is van vitaal belang voor de verkoop en distributie van Bijbels in de VS” Jeff Crosby, voorzitter Evangelical Christian Publishers Association

In de stad Nanjing bevindt zich de Amity Printing Company (APC), de grootste Bijbeldrukkerij ter wereld. Dit is een samenwerking van de Amity Foundation, een Chinese christelijke organisatie, en de United Bible Societies, een wereldwijd samenwerkingsverband van Bijbelgenootschappen. APC drukte in de afgelopen twaalf maanden 17 miljoen exemplaren. Volgens het bedrijf exporteert het Bijbels in 229 talen.

Onzekerheid

Ondanks het huidige goede nieuws voor christelijke uitgevers, blijft er een sfeer van onzekerheid. Sommige experts hebben gewaarschuwd dat de regering-Trump gemengde signalen afgeeft. Devin Maddox van Lifeway Christian Resources zegt dat zijn uitgeverij „deze zeer veranderlijke situatie blijft volgen”.

Ben Mandrell, president en CEO van LifeWay Christian Resources, zegt nog steeds te vrezen „dat het Woord van God ooit gegijzeld wordt bij een internationaal handelsconflict. De afgelopen maanden hebben ons gesterkt in ons voornemen om Bijbels te geven aan de mensen die ze nodig hebben. Ons mandaat is gebaseerd op gehoorzaamheid aan Christus, ongeacht enig beleidsvoorstel uit Washington D.C.”

Russell Moore, destijds voorzitter van de Ethische Commissie van de Zuidelijke Baptisten, zei in 2019, toen Trump ook tarieven voor Chinese producten instelde: „Wat men ook denkt over handelspolitiek, de Bijbel mag nooit het onderwerp van dit soort belastingen zijn. Als christenen geloven we dat de Bijbel het Woord van God is en dus centraal staat in ons leven en onze missie.”

God bless the USA Bible

Critici zeggen dat Trump voor vrijstelling van importheffingen voor Bijbels uit China kiest omdat dit ook in zijn eigen belang is. Zijn achterban telt relatief veel behoudende christenen, die vaak Bijbels kopen, gebruiken en verspreiden. Daarnaast verkoopt Trump zelf ook Bijbels. Vorig jaar bracht hij de ”God bless the USA Bible” uit, een King James-versie. Deze is in China gedrukt. Associated Press meldde vorig jaar dat een drukkerij in de oostelijke Chinese stad Hangzhou bijna 120.000 Bijbels naar de VS verscheepte. De meest eenvoudige editie van deze Bijbeluitgave is te koop voor 59,99 dollar. Op de cover staat naast ”Holy Bible” ook de tekst ”God bless the USA”, met daaronder de ”stars and stripes” van de Amerikaanse vlag. De opbrengst van deze Bijbels gaat naar de campagnekas van Trump. Een versie met de handtekening van de huidige president van de Verenigde Staten gaat voor duizend dollar over de toonbank.