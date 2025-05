Politico: Rubio houdt waarschijnlijk zeker half jaar dubbelfunctie

Sommige topadviseurs van president Donald Trump lijken het zelfs wel een goed idee om zijn dubbelfunctie permanent te maken, aldus Politico, dat zich zegt te baseren op gesprekken met drie medewerkers binnen het Witte Huis.

Trump ontsloeg zijn veiligheidsadviseur Mike Waltz donderdag en benoemde Rubio vervolgens als zijn interim-vervanger.

De nationale veiligheidsadviseur is een belangrijke functie binnen de Amerikaanse regering. Toch hoeft de persoon die op deze positie wordt aangesteld geen goedkeuring te krijgen van de Senaat, iets wat bij ministers wel noodzakelijk is.

Het is zeer ongebruikelijk dat een minister van Buitenlandse Zaken tegelijkertijd ook veiligheidsadviseur is. De laatste die zo’n dubbelfunctie bekleedde was Henry Kissinger in de jaren 70.