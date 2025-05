Labor claimt absolute meerderheid bij Australische verkiezingen

De overwinning van Labor is verrassend groot. De peilingen voorzagen een spannende strijd tussen Labor en de Liberal National Party. Albanese is de eerste premier in ruim twintig jaar die met zijn partij twee verkiezingen op rij wint.

Oppositieleider Peter Dutton van de Liberal National Party heeft het verlies van zijn partij en het verlies van zijn zetel in het parlement erkend. Ook heeft hij Albanese gebeld en hem gefeliciteerd met de overwinning.

Wat de Australische kiezer heeft bewogen is nog niet helemaal duidelijk. Maar net als in Canada, met het verlies van de Conservatieve Partij van Pierre Poilievre eerder deze week, lijkt steun aan de Amerikaanse president Donald Trump een electorale afstraffing tot gevolg te hebben.

Zowel de Liberal National Party als de Canadese Conservatieven spraken in hun campagne hun steun uit voor Trump. Maar die ligt onder vuur over onder meer zijn handelstarieven die voor de nodige onrust zorgen op de financiële markten en bij de handelspartners van de VS. Ook de aanpak van de oorlog in Oekraïne door de VS en de ogenschijnlijk slechte betrekkingen tussen Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zorgen mogelijk ervoor dat kiezers kritisch zijn.