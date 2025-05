Advocaat wil oud-topman Abercrombie niet voor rechter: te ziek

De advocaten van Jeffries vertelden in december vorig jaar dat hij aan de ziekte van Alzheimer lijdt en hebben daarom om een oordeel hierover gevraagd. In de brief aan een federale rechtbank in New York staat dat de Jeffries (80) 24 uur per dag zorg nodig heeft.

Jeffries wordt ervan beschuldigd zijn rijkdom, macht en status te hebben misbruikt om mannelijke modellen jarenlang seksueel te misbruiken.

Ook de partner van de oud-CEO en een tussenpersoon werden gearresteerd. Alle drie ontkennen de beschuldigingen. Het modemerk was in de jaren negentig zeer populair, vooral bij jongeren.