Door buurvrouw Gerdi Wessels ziet Dina Dekkers (97) er altijd piekfijn uit

Op maandag, woensdag en vrijdag komt Wessels bij Dekkers om haar haar te verzorgen. Zo zorgt ze ervoor dat haar buurvrouw er altijd netjes uitziet. „Het is een kleine, maar een heel waardevolle daad van zorg en aandacht”, zegt Van Norel, de dochter van Dekkers.

„Gerdi houdt een oogje in het zeil en dat is geruststellend voor ons.” Hendrika van Norel-Dekkers

Dekkers en Wessels zijn al dertig jaar buren. Acht jaar geleden zag Wessels dat haar buurvrouw wel wat hulp kon gebruiken en bood ze zichzelf aan. „Na het kammen van haar haren drinken ze samen een kopje koffie en praten ze bij”, zegt Van Norel. „Gerdi is een vertrouwd gezicht voor mijn moeder. En ze houdt een oogje in het zeil. Dat is geruststellend voor ons als kinderen.”

De kleine momentjes van aandacht betekenen veel voor Dekkers. „Het is belangrijk voor haar om er netjes uit te zien”, zegt haar dochter. „Toen ze een keer na een ziekenhuisopname thuiskwam, was Gerdi er direct om haar haren te kammen. Mijn moeder zei dat het ziekenhuis haar ziek maakte en dat ze zich door Gerdi zoveel beter voelde.”

„Wij vonden het heel bijzonder dat Gerdi ook tijdens de coronaperiode langs bleef komen”, zegt Van Norel. „Zelfs toen zorgde ze ervoor dat mijn moeder er verzorgd uitzag. Voor ons, als vier kinderen, is Gerdi goud waard. En dan hebben we het niet alleen over de praktische hulp, maar ook over haar oprechte betrokkenheid. Haar inzet en zorg maken een groot verschil in het leven van onze moeder.”