SGP-congres stemt niet direct over wijziging vrouwenstandpunt in partijbeginselen

Wel is er een stemming over een motie met daarin een oproep aan het hoofdbestuur van de SGP. De tekst bevat verder een suggestie voor hoe het beginselprogramma aangepast zou kunnen worden. De plaatselijke kiesvereniging (pkv) ”Wees Getrouw” in Vlissingen wil dat de beginselen zodanig worden aangepast dat ruimte wordt geboden voor politieke participatie van vrouwen.

Het verschil tussen een motie en een voorstel is relevant. Een motie is een uitspraak en bevat doorgaans een oproep om iets te doen of te laten. In het geval van het SGP-partijcongres gaat het dus om een uitspraak van de aanwezige afgevaardigden en een oproep aan het hoofdbestuur. Een gewone meerderheid is genoeg om een motie te aanvaarden.

Anders is dat met een concreet voorstel om de tekst van het beginselprogramma meteen aan te passen. Om dat door het congres te loodsen, is een tweederdemeerderheid nodig, zo bepalen de SGP-statuten.

Een woordvoerder van de SGP Vlissingen maakte het Reformatorisch Dagblad vorige maand desgevraagd duidelijk dat de ingediende tekst geen motie, maar een voorstel betrof. Het congres zou meteen stemmen over de wijziging van het beginselprogramma, waar dus een tweederdemeerderheid voor nodig is, liet de zegsman weten.

Uit de daadwerkelijke tekst die Vlissingen heeft ingediend en die in het bezit is van deze krant, blijkt dat het toch om een motie gaat.

Motie vraagt SGP-bestuur in goed overleg te komen tot „passende herformulering” artikel 10

Een woordvoerder van de landelijke SGP bevestigt dat een gewone meerderheid bij de stemming dan ook volstaat. Ook beaamt hij dat afdelingen en pkv’s wel de mogelijkheid hebben om met een voorstel te komen. Dat had overigens wel voor 24 januari gemoeten. Het algemeen reglement van de SGP bepaalt namelijk dat een voorstel uiterlijk vier maanden voor het betreffende congres moet worden ingediend. Een motie mag daarentegen tot zes weken van tevoren worden ingediend.

Uiteenlopende opvattingen

Mocht de motie van de pkv Vlissingen het op het partijcongres van zaterdag 24 mei halen, dan is daarmee nog niet gezegd dat het beginselprogramma ook daadwerkelijk wordt aangepast. In de ingediende motie wordt het SGP-hoofdbestuur gevraagd „in goed overleg met de kiesverenigingen en afdelingen in de partij te komen tot een passende herformulering van het huidige compromis in artikel 10 in het Program van Beginselen, die ruimte biedt aan de uiteenlopende opvattingen in de partij”. Daarna volgt een suggestie voor een alternatieve tekst in het beginselprogramma.

Als het hoofdbestuur de motie uitvoert en met een daadwerkelijk voorstel komt, is daar te zijner tijd alsnog een tweederdemeerderheid voor nodig.

„Het doel is helder”, zegt Reinier van den Bosse namens de SGP-kiesvereniging Vlissingen, „een aanpassing van artikel 10 van het Program van Beginselen, zodat de Bijbelse ruimte voor een politieke rol van vrouwen naast mannen in of namens de partij wordt erkend. Hoe dat uiteindelijk precies in onze partijbeginselen wordt verwoord, laten wij aan het hoofdbestuur. Wel doen wij daarvoor een hele concrete suggestie, zodat voor iedere kiesvereniging duidelijk is wat ons voor ogen staat.”