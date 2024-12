Verontruste SGP Ederveen polst steun voor oproep aan SGP Vlissingen om vrouwenkwestie

In de brief, die in het bezit is van het Reformatorisch Dagblad en gericht is aan het bestuur van de Vlissingse kiesvereniging, schrijft het bestuur van de plaatselijke kiesvereniging (pkv) Ederveen dat er toch geen zegen kan rusten „op besluiten die tegen Gods Woord ingaan”.

Vorige maand werd bekend dat de SGP Vlissingen voor het komende partijcongres een motie wil indienen om artikel 10 van het SGP-beginselprogramma te schrappen. Daarin wordt uitgesproken dat zitting nemen in politieke organen strijdt met de roeping van de vrouw. Daarnaast wil de lokale Zeeuwse SGP dat hun voorvrouw Lilian Janse-van der Weele verkiesbaar is bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen.

Pijn

„Dit bericht heeft ons onaangenaam verrast en pijn gedaan”, schrijft het Ederveense SGP-bestuur. „Onze partij, de SGP, heeft als beginsel dat de regeermacht niet toekomt aan de vrouw.”

In een afgelopen nacht verstuurde mail vraagt het bestuur andere lokale SGP-besturen of zij willen meetekenen. Ook stelt het bestuur eerst een „dringend verzoek” aan Vlissingen te willen sturen „of zij de ideeën terug willen trekken en geen voorstellen of moties o.i.d. in te gaan dienen die tegen de Bijbel ingaan”. Het Ederveense SGP-bestuur kondigt aan zich tot het SGP-hoofdbestuur te wenden als hieraan geen gehoor wordt gegeven.

Het bestuur wijst erop dat de partij weliswaar het Algemeen Reglement heeft aangepast na het Arrest van de Hoge Raad in 2010, maar niet artikel 10 van het Program van Beginselen. Ook refereert zij aan de brochure ”Man en vrouw schiep hij hen” die het partijbestuur in 2006 uitbracht. „Wij vragen ons daarom af hoe het mogelijk is dat SGP Vlissingen het beginselprogramma wil aanpassen, en mevrouw Janse wil voordragen als kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen”, schrijft het bestuur, „maar ook hoe het voor mevrouw Janse mogelijk is om voor de SGP in de Tweede Kamer te komen, terwijl zij het beginselprogramma niet onderschrijft.”

„Met dit schrijven willen we onze verontrusting uitspreken over deze ontwikkeling”, schrijft het bestuur. „Er kan toch geen zegen rusten op besluiten die tegen Gods Woord ingaan.” Het bestuur roept het Vlissingse bestuur „van harte” op om op zijn besluiten terug te komen. Met die besluiten „gaan we in tegen alles wat de wereld van ons vraagt en op wil leggen. Maar in het onderhouden van Gods geboden ligt grote loon, veel meer dan de wereld ooit kan bieden.”

Elkaar vasthouden

Aan het einde van de brief stelt het bestuur zijn verontrusting uit te spreken „in het besef dat het momenteel meer dan ooit nodig is om elkaar als SGP’ers vast te houden”. Ook doet het Ederveense SGP-bestuur de oproep om „onze verbondenheid met elkaar” ook te laten blijken „in het eensgezind optrekken”. „Dan zullen we ook naar buiten toe sterker staan.”

Het SGP-partijcongres stemt in mei over de motie om artikel 10 te schrappen, als de kiesvereniging Vlissingen het voorstel hiertoe daadwerkelijk indient. Voor aanpassing van het Program van Beginselen is een tweederdemeerderheid nodig.