Landbouw moet stikstofuitstoot met ruim 40 procent reduceren

Dat staat in de eerste brief met maatregelen die de kabinetscommissie die zich buigt over de stikstofproblematiek vrijdag opleverde. Het „startpakket” bevat veel maatregelen die al eerder waren aangekondigd. Ook is voor een reeks punten uit de brief nog verdere uitwerking nodig. Landbouwminister Wiersma trekt 2,2 miljard euro uit voor het pakket.

Voor een extensiveringsregeling voor de melkveehouderij is 627 miljoen euro beschikbaar. Wiersma schrijft dat de zuivelindustrie en banken „een substantiële private bijdrage” verkennen. „Het kabinet verwacht spoedig een concreet en geborgd plan van de sector”, stelt de minister. Daarnaast wordt voor een nieuwe beëindigingsregeling voor boeren 750 miljoen euro uitgetrokken. Beide maatregelen dragen ook bij aan het verlichten van de druk op de mestmarkt.

Naast generiek beleid kiest het kabinet voor een regionale aanpak. Met een budget van 600 miljoen wordt hiermee gestart op de Veluwe en de Peel.

Het kabinet wil niet meer sturen op stikstofneerslag (depositie), maar op stikstofuitstoot (emissie). Het is de bedoeling dat er rond de zomer een voorstel ligt om de zogeheten kritische depositiewaarde uit de wet te halen en te vervangen door uitstootdoelen.

„Door het uitstellen van keuzes wordt de rekening nu gelegd bij de natuur, woningzoekenden en ondernemers” Ondernemers-, bouw- en natuurorganisaties

In de brief staat ook dat het doel is om na de zomer een nieuw vergunningstelsel te presenteren. Dat moet ook een oplossing bieden voor ondernemers die in de knel zijn gekomen, zoals PAS-melders.

Uitstellen

Ondernemersorganisatie VNO-NCW, Bouwend Nederland, Natuurmonumenten en Natuur & Milieu stellen in een reactie dat er helaas nog steeds geen juridisch houdbaar plan lijkt te liggen om het stikstofprobleem op te lossen. „Door het uitstellen van noodzakelijke politieke keuzes wordt de rekening nu gelegd bij de natuur, woningzoekenden en ondernemers.” Boerenorganisatie LTO reageert positief op de brief, Agractie juist vooral kritisch.

De SGP schrijft de koerswijziging van Wiersma wat betreft de stikstofdoelen te steunen, maar pleit er wel voor nieuwe uitstootdoelen „niet opnieuw keihard in de wet vast te leggen”. CU-Kamerlid Grinwis is teleurgesteld in het „startpakketje”, al ziet hij ook goede dingen in de kabinetsaanpak. CDA’er Vedder stelt dat de brief „interessante denkrichtingen bevat”, maar dat een groot deel van de uitwerking nog onduidelijk blijft.