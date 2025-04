NSC

Twintig zetels wist NSC-oprichter Pieter Omtzigt binnen te slepen bij de Tweede Kamerverkiezingen van november 2023. Dat was een knappe prestatie. Velen zagen in de ex-CDA’er iemand die het vertrouwen van de burger in de politiek kon terugwinnen. Dat hij gevoelig was voor overspannenheid was al langer bekend, maar dat hij op Goede Vrijdag zou besluiten om de Tweede Kamer te gaan verlaten, zag niemand aankomen. Zo spat een droom uiteen.

De vraag die dan natuurlijk direct komt bovendrijven luidt: wie gaat Omtzigt opvolgen? Voorlopig trekt Nicolien van Vroonhoven de kar. Dat gebeurde ook in de periodes dat Omtzigt overwerkt thuiszat. Maar de ambities van Van Vroonhoven reiken verder. Ze wil zeer waarschijnlijk lijsttrekker zijn van NSC bij de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen. Of zij NSC uit het moeras kan trekken, is nog maar de vraag.

Binnen de partijtop valt ook de naam van staatssecretaris Coenradie (PVV) die geregeld overhoop ligt met haar partijleider Geert Wilders. Ze heeft laten weten dat ze het goed naar haar zin heeft in Den Haag, maar niet bij „haar cluppie”.

NSC-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven. beeld ANP, Robin Utrecht

In het laatste nummer van Wynia’s Week stelt opiniemaker Bart Jan Spruyt dat het conservatief ingestelde NSC-Kamerlid en oud-CDA-raadslid Diederik Boomsma uit Amsterdam de partij van de ondergang kan redden.

Op dit moment staat NSC op zo’n twee zetels in de peilingen. Voor de partij is het te hopen dat de verkiezingen nog lang op zich laten wachten.

Lichtvoetig

In het dagblad Trouw van vorige week donderdag stond een opmerkelijke advertentie. Zo’n veertig ambtenaren van het ministerie van Asiel en Migratie bedankten vrijwilligers die zich inspannen voor asielzoekers. De advertentie was een reactie op de eerdere weigering van minister Faber vijf aanvragen voor een lintje voor dergelijke vrijwilligers goed te keuren.

„Zorg dat je met argumenten ook je bewindspersonen probeert te bereiken” Henri Bontenbal, CDA-leider

De actie doet denken aan de protesten van ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken die elke week demonstreren tegen het Israëlbeleid van het kabinet-Schoof.

CDA-leider Henri Bontenbal ergert zich aan dergelijke acties, zei hij bij WNL. Ambtenaren moeten loyaal zijn, luidt zijn stelling. „Aan het werk, zou ik zeggen. Zorg dat je met argumenten ook je bewindspersonen probeert te bereiken.”

En minister Faber? Die begint een klein beetje te leren hoe ze met dergelijke situaties moet omgaan. Ze vindt uiteraard dat ambtenaren neutraal moeten zijn. Maar ze toonde ook enige lichtvoetigheid door uit te spreken: „Het onderstreept in ieder geval wel dat er op mijn ministerie een veilige werkomgeving bestaat.”

Agenda

De Tweede Kamer is met reces. De eerste vergaderdag staat gepland op dinsdag 13 mei.

In de rubriek Parlementvaria belicht de redactie politiek opvallende zaken vanuit Den Haag.