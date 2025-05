Is het slim om te investeren in goud, nu de goudprijs zo gestegen is?

Goud schittert als nooit tevoren. Vorig jaar en dit jaar is de prijs ervan sterk toegenomen en als je analyses van goudverkopers mag geloven, staan we aan het begin van een nog grotere stijging. Is het economische systeem aan het zinken en is goud de veilige vluchthaven voor kapitaalbehoud? Of verliest goud zijn glans als de goudkoorts straks een bubbel blijkt, die onvermijdelijk leegloopt?

Al 6000 jaar is goud een belegging die waarde heeft en houdt. Er wordt wel eens gezegd: Goud heeft waarde en goud is waarde. Voor het bedrag dat een gouden munt vertegenwoordigt, kon je honderd jaar terug een maatpak kopen en met de waarde van diezelfde munt kun je dat nu nog steeds.

André van Luijk. beeld Sjaak Verboom

Als ik goudbezitters spreek, kan ik ze verdelen in twee typen beleggers: de rendementszoekers en de zekerheidszoekers. De zekerheidszoekers zien goud vooral als verzekering tegen economische instabiliteit. De rendementszoekers zijn vooral bezig met timing. Ze kopen wanneer ze verwachten dat de goudprijs gaat stijgen. Ik denk dat het bestaan van deze twee typen een belangrijke reden is van de huidige stijging van de goudwaarde. Ze versterken elkaar.

Er is nogal wat aan de hand in de wereld. De geopolitieke spanningen nemen fors toe. Daarnaast is het geopolitieke landschap gefragmenteerd. Trump begint een tarievenoorlog en probeert de dollar in waarde te laten dalen. Ook is de inflatie wereldwijd hoger dan gebruikelijk.

Centrale banken zijn al vanaf 2010 goud aan het inkopen en doen dat de laatste tijd extra. Verder hebben de overheid van de VS en die van veel andere landen zeer hoge schulden. Kortom: geen vrolijk verhaal. Het gevoel van onbehagen is dan ook groot. Velen zien de stijgende goudprijs als een symptoom van fundamentele problemen in het economisch systeem.

Daarbij komt dat het kopen van goud steeds toegankelijker wordt. Als er gemakkelijk en sneller geld naar goud kan stromen, heeft dat een versterkend effect op de prijsvorming. Rendementszoekers zien dit en spelen er met hun speculatieve gedrag op in, waardoor de koers nog harder stijgt en het gevaar op een bubbel toeneemt.

Goud moet onderdeel zijn van een doordachte vermogensstrategie

Goud moet onderdeel zijn van een doordachte vermogensstrategie en niet gebaseerd zijn op emoties als angst of hebzucht. Goud kan een prima plek hebben in een gebalanceerde vermogensportefeuille, maar besef daarbij wel dat het geen belegging is met rendement, zoals dividend.

De handel in goud neemt een grote vlucht. beeld ANP, Robin van Lonkhuizen

Als je belegt, doe je dat voor de lange termijn, waarbij het opnieuw balanceren van je vermogen onderdeel is van je strategie. De wereld heeft al vele crises gehad en als je je keuzes laat bepalen door de emoties van het moment, behaal je op de langere termijn vaak een slechter resultaat.

Risicospreiding krijg je niet door een houding van alles of niets, waarbij je je vermogen volledig investeert in goud. In economisch onzekere tijden is het belangrijk om het hoofd koel te houden.

De auteur is Master of Financial Planning.