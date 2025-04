Run op goud leidt tot „ongelooflijke” prijsstijging

De prijs blijft maar stijgen, vooral uitgedrukt in dollars, de valuta waarin de goudprijs doorgaans wordt weergegeven. In Europa wordt de toename nog enigszins getemperd doordat de waarde van de Amerikaanse munt ten opzichte van de euro de afgelopen maanden flink is gekelderd, als gevolg van het optreden van president Donald Trump.

Dinsdag kwam de prijs van goud in Singapore kortstondig boven de 3500 dollar per troy ounce (31,103 gram), de gebruikelijke gewichtsmaat voor edelmetalen. Op de Europese markt wordt dat omgerekend naar een kiloprijs in euro’s.

Sinds begin vorig jaar is de goudprijs met circa 40 procent gestegen. Schommelingen zijn er ook en die lijken eveneens groter te worden. Zo steeg de koers begin deze week in de Verenigde Staten met sprongen nadat president Trump dreigde de voorzitter van de Amerikaanse centrale Bank, Jerome Powell, te ontslaan. In Europa kwam de goudprijs even boven de 97.000 euro per kilo. Toen de wispelturige Amerikaanse leider op zijn woorden terugkwam, zakte de prijs weer.

Veilig

Johan de Ruiter typeert de vlucht in de veilige belegging als ongelooflijk. „Ik heb al eens in m’n wang geknepen of dit wel waar was”, zegt hij. De Ruiter is algemeen directeur van Goudwisselkantoor, in Nederland marktleider in de handel in goud en munten. „Tegelijk is het ook ongelooflijk logisch”, zegt hij. „Er is zoveel minder vertrouwen in de dollar als wereldreservemunt, met een leider die regelmatig de wereld op z’n kop zet.”

Johan de Ruiter. beeld Cees van der Wal

Al eerder voorspelde De Ruiter een voortgaande prijsstijging. De oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne veroorzaken wereldwijde onrust. Spanningen zijn altijd een reden voor beleggers om hun toevlucht in goud te zoeken.

„Maar er is meer. China en ook landen als Saudi-Arabië en India zijn al geruime tijd bezig om hun goudvoorraad aan te vullen. Vooral China wil minder afhankelijk zijn van de VS, zeg maar van Amerikaanse dollars. In Azië willen ze per burger net zo veel waardevaste valuta bezitten als in de westerse landen”, zegt De Ruiter.

Bovendien lijkt er wereldwijd een zekere goudkoorts te ontstaan. De goudvoorraad is beperkt. Het metaal wordt nog wel gedolven, maar het wordt steeds lastiger om het naar boven te halen. Zelfs pensioenfondsen slaan goud in. „Dat was een aantal jaren ondenkbaar.”

Consumenten

Ten slotte kopen ook consumenten vaker dan vroeger goud. De Ruiter: „Soms gaat het maar om enkele grammetjes, maar toch. Goud is een ouderwetse spaarpot aan het worden.”

Het legt zijn bedrijf geen windeieren. Dit jaar opende Goudwisselkantoor negen vestigingen. Het totaal komt nu op 160. „Zeker 25 procent meer klanten verkopen sieraden en munten uit erfenissen en dergelijke nu de prijs zo hoog is. Daar staat tegenover dat er 50 procent meer klanten willen inkopen. Beter duur dan niet meer te koop, is hun motief.”

De Ruiter verwacht dat in Europa de historische grens van 100.000 euro per kilo binnen afzienbare tijd doorbroken wordt. „De vraag is niet of het gebeurt, maar wanneer.”

Voor een psychologisch belangrijke barrière moet volgens hem echter vooral gekeken worden naar de prijs per troy ounce. „De verwachting is dat die doorstijgt tot 4000 dollar. „En daarna? Niemand die het weet. In nog geen vijf jaar tijd is de prijs verdubbeld. Waarom zou dat de komende jaren niet nog eens kunnen?”