Rechter keurt NVWA-bewijs verwonding kippen af

De methode waarmee het letsel is vastgesteld, is onvoldoende bewijs dat de schuld bij de boeren ligt. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dinsdag bepaald. Het ministerie moet de betrokken boeren ook een schadevergoeding betalen.

De pluimveehouders waren in de jaren 2019 tot en met 2021 beboet, omdat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) had geconstateerd dat te veel kuikens letsel hadden opgelopen. De toezichthouder controleert hierop in het slachthuis. Dierenartsen van de NVWA kijken of karkassen van geplukte kippen aan de slachtlijn een bepaald type bloedingen vertonen.

Het CBb vindt die methode geen bewijs. Het is volgens hem niet duidelijk of de kippen tijdens het vangen op de boerderij gewond zijn geraakt, of op een later moment, bijvoorbeeld tijdens het transport naar de slachterij of tijdens het slachten.

De boetes varieerden tussen 1500 en 6000 euro. Eén van de pluimveehouders had dertien boetes gehad, opgeteld 39.000 euro.

De schadevergoedingen lopen uiteen van 1500 tot 3000 euro en worden toegekend omdat de bezwaarprocedure te lang heeft geduurd.

Het CBb is de eindrechter in deze zaak. Beroep is niet mogelijk.