Starbucks verkoopt minder koffie en snacks

De verkopen in winkels die al meer dan een jaar open zijn, gingen het voorbije kwartaal met 1 procent omlaag. De verkopen gingen vooral omlaag in thuismarkt Verenigde Staten. Elders in de wereld gingen de verkopen wel omhoog.

De in september aangetreden Niccol gelooft wel dat het hem gaat lukken om Starbucks er bovenop te krijgen. In de VS werkt hij aan veranderingen, zoals het verkleinen van de menulijst. Ook maakte hij zich er hard voor dat klanten die in een van de vestigingen zitten hun koffie weer in een keramische mok krijgen, in plaats van in een wegwerpbeker. Starbucks schrapt wereldwijd ook 1100 kantoorbanen, werd in februari bekend.