Stevige plussen op Wall Street na veel bedrijfsresultaten

De Amerikaanse aandelenmarkten zijn dinsdag met stevige plussen gesloten. Beleggers verwerkten een stroom van bedrijfsresultaten, waarbij de aandacht vooral uitging naar uitlatingen over de impact van de importheffingen. Daarnaast kregen de markten de bevestiging van handelsminister Howard Lutnick dat president Donald Trump een decreet zal ondertekenen dat autofabrikanten die voertuigen in de VS bouwen, gedeeltelijk vrijgesteld worden van nieuwe heffingen.