Meer boekingen bij moederbedrijf Booking.com

De boekingen namen in het eerste kwartaal met 7 procent toe vergeleken met het eerste kwartaal van 2024. Alles bij elkaar werden er 319 miljoen overnachtingen geboekt en de kwartaalomzet groeide met 8 procent tot 4,8 miljard dollar. De winst gecorrigeerd voor onder meer belastingen groeide daarnaast met ruim een vijfde tot 1,1 miljard dollar.

„Hoewel er onzekerheid in de markt heerst over de geopolitieke en macro-economische situatie op korte termijn, blijven we ons richten op de langetermijngroei”, verklaarde Fogel die verder sprak van een „goede start van 2025” en een „gezonde groei van het aantal overnachtingen”.

Beleggers houden de kwartaalcijfers van onlinereisbedrijven scherp in de gaten om het consumentenvertrouwen in de VS te peilen, te midden van zorgen over een mogelijke recessie als gevolg van Donald Trumps importheffingen. Luchtvaartmaatschappijen zoals American Airlines en Delta Air Lines hebben hun vooruitzichten voor 2025 al ingetrokken, wijzend op onzekerheden door het handelsbeleid.

Booking Holdings zegt in zijn kwartaalbericht niets over de vorig jaar al aangekondigde reorganisatie bij Booking.com. Onlangs meldde Het Financieele Dagblad op basis van bronnen dat het bedrijf daarbij zou mikken op een vermindering van het aantal werknemers met ruim 10 procent. Een woordvoerder wilde de getallen tegenover de krant evenwel niet bevestigen.