De stadsorganist van Gouda bespeelt hierbij alle orgels van de kerk: het kabinetorgel, hoofdorgel, koororgel en het kistorgel, dat in middentoonstemming staat. Budding laat zich horen tijdens de reguliere openstelling van de kerk. Op die manier komt volgens hem de oude praktijk van stadsorganist Sweelinck weer tot leven: orgelspel in de huiskamer van de stad.

Sweelincks oeuvre voor toetsinstrumenten bestaat uit ruim 70 werken, onder te verdelen in Toccata’s, Fantasieën, Ricercares en variatiewerken. Budding begint om 9.00 uur met spelen en zal met inbegrip van enkele pauzes rond 17.00 uur het laatste klavierwerk uitvoeren.

Sweelinck werd in 1561 in Deventer geboren. Drie jaar later verhuisde het gezin naar Amsterdam, waar Sweelincks vader organist werd van de Oude Kerk. Sweelinck zou later zelf deze post bekleden. Hij wordt vandaag de dag gezien als Nederlands grootste componist. Ook tijdens zijn leven had hij een grote reputatie. Zo kwamen de nodige Duitse organisten bij hem studeren, waardoor hij grote invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de orgel- en klavecimbelmuziek in met name noordelijk Duitsland.