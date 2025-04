Concert van de week: Vierde Kamper Orgeldag in het teken van Willem Hendrik Zwart

Dit jaar is het een eeuw geleden dat Willem Hendrik Zwart (1925-1997) werd geboren. De naam van deze musicus is onlosmakelijk verbonden aan de Bovenkerk in Kampen, waar hij jarenlang het beroemde Hinszorgel bespeelde.

De Kamper Orgeldag wordt dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. De organisten die deze dag in de Bovenkerk van zich laten horen zijn Marco den Toom, Gerwin van der Plaats, André van Vliet, Werner Mussche, Christian Mussche en Gerco Bor.

Ook zijn er referaten van sprekers en is er in het koor van de kerk een tentoonstelling.

Tussen 10.00 en 17.00 uur vinden de bespelingen plaats. De toegang is vrij. Wel wordt er gecollecteerd.

Meer informatie: consolonl.nl